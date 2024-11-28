Тираж новой карты составит 10 тыс. экземпляров.

С28 ноября в Петербурге стартует продажа лимитированной серии транспортной карты "Подорожник", приуроченной к 120‑летию со дня рождения выдающегося филолога и культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Центральное место в оформлении карты занимает портрет Дмитрия Лихачева — образ, отсылающий к его огромному вкладу в изучение и защиту отечественного культурного наследия. Вся жизнь и научная работа академиика были тесно переплетены с Петербургом: именно здесь он развивал свои идеи и отстаивал ценность исторической памяти.

Тираж новой карты составит 10 тыс. экземпляров. Приобрести ее можно будет в кассах метрополитена и в точках продаж проездных билетов организации "Организатор перевозок".

Этот "Подорожник" станет четвёртым в специальной юбилейной серии, подготовленной в рамках Года петербургской культуры. Ранее в коллекции появились карты с символикой Александринского театра, а также посвященные Дмитрию Шостаковичу и Фёдору Достоевскому.

Ранее мы сообщали, что метро Петербурга признали самым безопасным в России.

Фото: Петербургский метрополитен