Утром 27 ноября во время атаки беспилотников на Петербург пострадала женщина. Её госпитализировали после падения обломков БПЛА возле жилого дома на улице Лидии Зверевой в Приморском районе. Повреждения получили фасад здания и остекление.
О последствиях происшествия сообщила городская администрация. Информация о состоянии пострадавшей и характере её травм пока не приводилась. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, женщину выносили к машине скорой помощи на носилках.
Из-за повреждений здания жильцам двух подъездов пришлось покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения в школе № 575. Там также оборудовали пункт обогрева.
По поручению губернатора Александра Беглова эвакуированным оказывают необходимую помощь. На месте работают экстренные службы и специалисты жилищно-коммунального хозяйства, которые оценивают повреждения и занимаются восстановительными работами.
По данным Смольного, во время атаки в сторону Петербурга направлялись 55 беспилотников. Десять из них сбили над Новгородской областью, ещё 45 — над Ленинградской областью и Петербургом.
Обломки также упали в Выборгском районе. Помимо жилого дома, повреждения получили остекление и несколько автомобилей.
Угроза атаки беспилотников действовала в Петербурге почти четыре часа. Её объявили в 04:28, а отменили в 08:23. Городские службы продолжают работать на местах падения обломков.
На территории Петербурга ночью 27 ноября действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также в аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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