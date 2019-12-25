Жителей двух подъездов эвакуировали после атаки БПЛА на Приморский район.

Утром 27 ноября во время атаки беспилотников на Петербург пострадала женщина. Её госпитализировали после падения обломков БПЛА возле жилого дома на улице Лидии Зверевой в Приморском районе. Повреждения получили фасад здания и остекление.

О последствиях происшествия сообщила городская администрация. Информация о состоянии пострадавшей и характере её травм пока не приводилась. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, женщину выносили к машине скорой помощи на носилках.

Из-за повреждений здания жильцам двух подъездов пришлось покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения в школе № 575. Там также оборудовали пункт обогрева.

По поручению губернатора Александра Беглова эвакуированным оказывают необходимую помощь. На месте работают экстренные службы и специалисты жилищно-коммунального хозяйства, которые оценивают повреждения и занимаются восстановительными работами.

По данным Смольного, во время атаки в сторону Петербурга направлялись 55 беспилотников. Десять из них сбили над Новгородской областью, ещё 45 — над Ленинградской областью и Петербургом.

Обломки также упали в Выборгском районе. Помимо жилого дома, повреждения получили остекление и несколько автомобилей.

Угроза атаки беспилотников действовала в Петербурге почти четыре часа. Её объявили в 04:28, а отменили в 08:23. Городские службы продолжают работать на местах падения обломков.

На территории Петербурга ночью 27 ноября действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также в аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)