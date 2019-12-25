В университете уточнили, что зимнюю сессию можно будет посмотреть на официальном сайте без регистрации в мессенджере. Расписание опубликуют 14 декабря.

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) не потребуется устанавливать мессенджер MAX, чтобы узнать даты экзаменов. В вузе пояснили, что ранее опубликованное объявление о доступности расписания "только в MAX" касалось уведомления о его выходе, а не самого документа.

Утверждённое расписание зимней экзаменационной сессии разместят на официальном сайте университета 14 декабря 2026 года. Посмотреть его можно будет без регистрации в мессенджере. Кроме того, даты экзаменов появятся в личных кабинетах студентов.

У очников зимняя сессия начнётся 28 декабря. Согласно действующему положению университета, утверждённое расписание должны публиковать на официальном сайте и информационных стендах не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

В пресс-службе ГУАП отдельно подчеркнули, что установка MAX и вступление в чат учебной группы не являются обязательными условиями для допуска к экзаменам.

При этом пользователи мессенджера смогут заранее ознакомиться с датами с помощью приложения "Расписание" на платформе MAX. Уведомление о публикации графика среди официальных каналов связи университета действительно появится только в этом мессенджере.

В вузе объяснили выбор площадки для общения со студентами в том числе требованиями федерального законодательства. Оно запрещает государственным органам и подведомственным организациям информировать граждан через иностранные мессенджеры.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific