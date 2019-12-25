Светлана Бессараб объяснила, как будут отдыхать люди в РФ в новогодние праздники.

Последняя рабочая неделя декабря 2026 года на российской территории будет сокращенной и продлится всего три дня - с 28 по 30 число. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что сразу после этого в стране начнутся новогодние каникулы.

Последняя неделя года составит всего три рабочих дня. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Напомним, что 31 декабря 2026 года приходится на четверг. День будет выходным. Его перенесли федеральные власти с воскресенья, 4 января. Таким образом, новогодние каникулы для россиян продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года включительно

В ГД рассказали, сколько коротких недель ждет россиян в 2027 году.

Фото: Phxere.com