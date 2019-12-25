В ГД рассказали, сколько коротких недель ждет россиян в 2027 году

Светлана Бессараб объяснила, к какому рабочему графику стоит готовиться россиянам в следующем году.

На российской территории коротких трехдневных рабочих недель в наступающем 2027 году станет больше, чем в 2026-м году. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что в текущем году непройденной остается всего одна трехдневная рабочая неделя - с 28 по 30 декабря. А 31 декабря является нерабочим днем из-за переноса выходного с воскресенья 4 января. Также первое января является праздником, поэтому последняя рабочая неделя года состоит из понедельника, вторника и среды.

В грядущем 2027 году коротких рабочих недель станет больше: трехдневные рабочие недели нас ожидают после праздничного 23 февраля - с 24 по 26. И в ноябре, в котором числа с 1 по 3 придутся на начало недели и станут рабочими, а с 4 по 7 ноября нас будут ждать праздничный и выходные дни. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Известно, что четыре предпраздничных дня в 2027 году будут сокращенными на один час. Речь идет о таких датах, как 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Суббота (20 февраля) будет рабочей из-за переноса выходного на понедельник, 22 февраля. Это решение принято ради трехдневного отдыха в период с 21 по 23 февраля.

Лимит пособия по уходу за ребенком в 2027 году приблизится к 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv