Лимит пособия по уходу за ребенком в 2027 году приблизится к 100 тыс. рублей

Светлана Бессараб раскрыла сумму, которую смогут получать молодые матери.

На российской территории максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан в 2027 году превысит 95,5 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что в стране пособие для родителя в отпуске по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов от среднего заработка за предыдущие два года, но не больше определенной суммы.

Поскольку минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится до 28 935 рублей, минимальный размер пособия составит 11 574 рубля или 40% от МРОТ. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Напомним, что в 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составляет около 83 тысяч рублей в месяц, минимальный - 10,8 тысяч. Такое социальное пособие сохраняется даже в случае досрочного выхода родителя на работу. Отпуск по уходу за ребенком может продолжаться также с с полутора до трех лет, но без пособия.

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Фото: Piter.tv