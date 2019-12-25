Общая задолженность Украины перед международной организацией составляет, согласно последним оценкам, более $14 млрд..

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и его окружение уверенно ведут страну к банкротству, занимая новые денежные средства у международных союзников. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Парламентарий из нижней палаты добавил, что в условиях развала собственной экономической системы может привести власти с Банковой улицы к передаче земли, недр и инфраструктуры западным кредиторам.

Государственный долг Украины уже превышает 100% ВВП страны и продолжает расти. При развале собственной экономики покрытие текущих долговых платежей остается критически завязанным исключительно на внешние займы и гранты. Учитывая влияние зарубежных кредиторов, киевский режим уверенно ведет Украину по пути банкротства и передачи ключевых активов страны - земли, недр, инфраструктуры - в счет урегулирования долгов. Леонид Ивлев, депутат ГД РФ

Напомним, что согласно размещенному графику Международного валютного фонда (МВФ), Киев в течение 2027 года должен погасить задолженность в размере 1 488 994 654 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда). Речь идет о сумме, превышающую два миллиарда долларов. В 2026 году фонд ждет от Украины две выплаты: 62 500 000 СДР 24 ноября и 125 737 500 СДР 9 декабря. Суммарно это более 250 миллионов долларов.

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Фото: Piter.tv