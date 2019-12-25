Карточка законопроекта опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий увеличение максимальной ставки НДФЛ с процентов по банковским вкладам. Таким образом произойдет повышение максимального налога с процентов по банковским вкладам с 15 до 22 процентоа. С 2027 года максимальную ставку будут применять только к части общего годового дохода свыше 50 миллионов рублей.

напомним, что документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 30 сентября. Депутаты приняли его во втором чтении 19 ноября вместе с остальными поправками к профильному федеральному законодательству. Известно, что в стране налогом облагается процентный доход, превышающий необлагаемый минимум. Со следующего года размер такого минимума будут рассчитывать исходя из максимальной ключевой ставки Центрального банка за предыдущий год, умноженной на один миллион рублей.

Ключевая новация для физических лиц (налоговых резидентов России) заключается в распространении действующей для трудовых доходов пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22 процентов на ряд пассивных доходов. В этот список входят дивиденды, проценты по банковским вкладам и доходы от операций с ценными бумагами. на текущий момент к перечисленным пассивным доходам применяется двухступенчатая шкала НДФЛ: 13 процентов — в пределах 2,4 миллионов рублей налогооблагаемого дохода за год, а также 15 процентов — с суммы превышения.

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Фото: Piter.tv