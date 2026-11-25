После прибытия на орбиту команда "Шэньчжоу-24", помимо выполнения основных задач, проведет китайско-пакистанские эксперименты в области космической науки.

Управление программы пилотируемых космических полетов Кв Китае осуществило запуск сбственного корабля "Шэньчжоу-24" с двумя тайконавтами и одним пакистанским космонавтом на борту. Прямую трансляцию со стартовой площадки проводило местное Центральное телевидение.

Известно, что старт ракеты-носителя CZ-2F ("Чанчжэн-2-эф") состоялся с территории космодрома Цзюцюань, расположенного в северной части страны в 08:18 утра 25 ноября по пекинскому времени (03:18 утра по Москве). Впервые в истории на космическую станцию КНР "Тяньгун" отправился иностранец. Речь идет о Мухаммаде Зишан Али из Пакистана. Мужчину в полете на орбиту Земли сопровождают китайские коллеги - Тан Хунбо и У И. Добавим, что один из тайконавтов (командир экипажа "Шэньчжоу-23" Чжу Янчжу), находящийся на орбите с 24 мая, после ротации пробудет на станции еще полгода. Таким образом Китай впервые поставит новый рекорд по нахождению человека в околоземном пространстве (один год).

Напомним, что китайская станция находится на высоте примерно 400 километров. Она рассчитана на нахождение там трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). В 2022 году орбитальный объект работает в штатном режиме. Он приступил к осуществлению различных программ, в том числе международных.

United Launch Alliance не смог вывести на орбиту спутники Amazon.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / CNSPACE