Валдис Домбровскис казал на рост бюджетных дефицитов в ЕС.

Финансовая система Евросоюза приближается к критическому рубежу из-за чрезмерных дефицита, государственного долга и роста ставок по займам. Соответствующими статистическими данными поделился с региональными законодателями из Европейского парламента комиссар по экономике Валдис Домбровскис. Иностранец презентовал на очередной сессии Европарламента отчет Европейской комиссии о состоянии бюджетов стран-членов ЕС (так называемый Европейский семестр). В тексте документа не упомянута роль оборонных расходов и их влияние на рост финансовой нестабильности в регионе. Спикер пояснил политикам, что сейчас состояние национальных финансов движется в неверном направлении.

Согласно осеннему прогнозу ЕК, средний дефицит в ЕС увеличится с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,8% ВВП в 2028 году, в 2026 году дефицит бюджета двенадцати государств-членов превысит 3% ВВП. Валдис Домбровскис, еврокомиссар по энергетике

На Западе пояснили, что такой результат является предельно допустимым уровнем дефицита по базовому экономическому документу Европейского союза. Речь идет об отсылке к местному Пакту стабильности и роста. Комиссар предупредил аудиторию о том, что к 2028 году число "нарушителей" вырастет до шестнадцати.

Эксперт добавил, что государственный долг регионального сообщества увеличится в среднем по ЕС с 82,6 процентов ВВП в 2025 году до 85,6 процентов ВВП в 2028 году. Еврокомиссар объяснил, что главным образом это произойдет вследствие первичных бюджетных дефицитов. В ЕК ожидают, что в текущем году более чем в половине государств ЕС объем госдолга превысит 60 процентов от национального уровня ВВП, а в четырех странах достигнет отметки в 100 процентов от ВВП.

ЕК предупредила страны ЕС о грядущем стагфляционном шоке.

Фото: YouTube / Il Sole 24 ORE