Петербургские хирурги удалили тромб длиной 15 сантиметров.

Петербургские хирурги удалили у 48-летней женщины гигантский тромб длиной 15 сантиметров, протянувшийся от почечной вены до сердца. Пациентка о нём не подозревала — образование нашли случайно во время УЗИ в клинике Военно-медицинской академии.

Об операции spb.aif.ru рассказал кардиохирург НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Демис Граматиков. Жалоб не было потому, что тромб был зафиксирован и не распадался, а внутри сосуда сохранялись каналы для крови. Оперировала мультидисциплинарная команда из двух учреждений: общие, сосудистые хирурги и кардиохирурги. Сначала общие хирурги выполнили первый этап, затем сосудистые специалисты и кардиохирурги удалили тромб из нижней полой вены и правого предсердия, после чего бригада завершила вмешательство.

Тромб оказался организованным — плотной фиброзной массой, сросшейся со стенкой сосуда, и его аккуратно отделили от сосудистых структур, удалив целиком от основания правого предсердия. Врачи провели в операционной более пяти часов. По словам Граматикова, случай редкий: в его 16-летней практике было лишь два подобных.

Причину образования тромба установили, но раскрывать не стали. Среди факторов риска — нарушения свёртывания крови, болезни сердца и ритма, повреждение сосудистых стенок, малоподвижность, курение, ожирение и диабет. Опасность в том, что фрагменты тромба могут оторваться и перекрыть сосуды жизненно важных органов — в этом случае возможен летальный исход.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана, но ей предстоит наблюдаться у врачей: риск повторного тромбоза полностью не исключён.

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Фото: пресс-служба НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе