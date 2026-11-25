Глава Украины объяснил, что не пойдет на территориальные уступки.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил об отказе выводить Вооруженные силы Украины с территории Донбасса. По мнению иностранного политического деятеля, добровольный уход армии страны с данного участка будет означать поражение в региональном конфликте. На соответствующее заявление главы властей с Банковой улицы указали местные журналисты из издания "Инсайдер.ua".

Я считаю, что отступать из Донбасса — значит, проиграть. Я имею в виду не отступление в результате боевых действий, а то, что мы сами по своей воле покидаем нашу землю. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что американские переговорщики обсуждали возможность вступления Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Владимир Зеленский комментировал, что даже в случае отвода войск Банковая улица не намерена признавать эти земли российскими.

Зеленский заявил, что Украине нужно от Запада $115 млрд на 2027 год.

Фото: YouTube / Офіс Президента України