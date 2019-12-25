Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП на трассе "Кола".

Число пострадавших в ДТП на трассе "Кола" в Кировском районе Ленобласти выросло до четырёх. В аварии участвовали автобус, две легковые машины и "Газель".

Как уточнили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, травмы в автобусе получили две пассажирки — 44 и 53 лет. Изначально сообщалось, что в транспорте никто не пострадал.

Авария произошла на 91-м километре трассы Р-21 около 16:30. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель "Лады" врезался в "ГАЗель", от удара фургон вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с "Киа Рио".

В областном комитете правопорядка и безопасности добавили, что участником происшествия стал и рейсовый автобус № 968, в котором ехали 24 человека.

Водитель "Киа" скончался на месте, водителей "Газели" и "Лады" госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончался пятилетний мальчик, пострадавший после из-за автоматических ворот на Коломенской улице.

Фото: Piter.TV