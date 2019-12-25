Столкнулись три автомобиля.

Полицейские проводят проверку по факту массовой аварии, которая произошла возле Соболевского моста на Красносельском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне примерно в 20:00 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной Geely Emgrand под управлением 55-летнего мужчины. Затем второе транспортное средство врезалось в Ravon.

В результате автомобилистов на Volkswagen и Geely госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в медицинское учреждение были доставлены трое пассажиров: 42, 46 и 48 лет. Самый младший из них получил тяжелые травмы. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который сбил пристава на Chevrolet. Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Фото: Piter.TV