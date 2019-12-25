Гвардии ефрейтор Александр Можайский погиб в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции погиб ещё один военнослужащий из Ленинградской области — житель Приозерского района гвардии ефрейтор Александр Можайский. Ему был 21 год.

Как сообщили в районной администрации, Александр родился 26 августа 2005 года. На передовой он оказался после заключения контракта с Министерством обороны и служил помощником гранатомётчика отделения взвода огневой поддержки, обеспечения специальной деятельности и применения беспилотных систем. Он погиб 28 октября 2026 года в Сумской области. Его похоронили на кладбище деревни Соловьёвка.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончался пятилетний мальчик, пострадавший после из-за автоматических ворот на Коломенской улице.

Фото: Администрация Приозерского района