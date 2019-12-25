Глава РФ дал поручение кабмину РФ.

Российский президент Владимир Путин поручил федеральному правительству до конца 2026 года утвердить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в регионах страны, в которых развита угледобыча. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте Кремля по результатам рабочей поездки главы государства в город Владивосток. Мероприятие состоялось в сентябре 2026 года. Уточняется, что прежде всего речь в постановлении идет о Кемеровской области и Якутии.

Дополнительно кабинету министров страны также поручено обеспечить реализацию государственной программы. Первый доклад по теме чиновникам необходимо представить политическому лидеру до 15 января 2027 года. Затем это будет делаться в ежегодном режиме.

утин прибыл в Таджикистан, где проведет переговоры с Рахмоном.

Фото: официальный сайт президента России