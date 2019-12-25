Самая крупная агава Петербурга может зацвести после зимы.

Самая крупная агава Петербурга растёт в Ботаническом саду Петра Великого — её высота сейчас составляет 4–4,5 метра. Растение может зацвести, если благополучно переживёт зиму.

Об этом 24 ноября в эфире радио Sputnik Санкт-Петербург рассказала руководитель пресс-службы Ботанического сада Петра Великого Александра Медведева. По её словам, в природе цветонос агавы Сальмы достигает 10–15 метров, а сейчас он порядка 4–4,5 метра. Если он не повредится за зиму, дождётся тепла и ему хватит жизненных сил, то вырастет ещё на несколько метров вверх, и там наверху появятся метёлки жёлтых пушистых цветочков.

Медведева отметила, что сейчас все растения переходят в режим покоя, и напомнила, что несколько лет назад в саду уже цвела агава другого вида: она дала осенью цветонос, который дождался весны. Исходя из опыта сада, агава начинает цвести, когда уже достаточно тепло, — обычно в апреле–мае. Если растение дождётся весны, его освободят, и оно будет цвести на улице.

Недавно 90-летнюю агаву укрыли от холодов дополнительной конструкцией на крыше: растение, пробившее потолок оранжереи, спрятали от непогоды под сооружением в форме конуса.

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Фото: Ботанический сад Петра Великого