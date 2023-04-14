Беглов и Бельский вышли на субботник в обновлённый Купчинский сквер

В Петербурге прошёл традиционный День благоустройства.

Центральной площадкой традиционного Дня балгоустройства в Петербурге стал Купчинский сквер, где губернатор Александр Беглов посадил черёмуху, а председатель ЗакСа Александр Бельский — иву. Вместе с жителями они также выпустили мальков в местный пруд.

Ежегодно в городском субботнике участвуют порядка 200 тысяч человек. Сегодня жители присоединились к коммунальным службам и вышли на уборку парков, скверов, улиц и дворов. Акции проходят в каждом районе.

Центральной площадкой стал Купчинский сквер. Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году он преобразился в многофункциональное пространство. Здесь есть спортивная площадка для баскетбола, настольного тенниса и воркаута, а также тихие зоны со скамьями, гамаками и деревянными настилами.

На главной площадке субботника вместе с жителями района, молодогвардейцами, школьниками, пенсионерами и ветеранами СВО трудились губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, а также сенатор, член президиума Генсовета "Единой России" Андрей Кутепов. Беглов посадил черёмуху, Бельский — иву. Вместе со школьниками они также провели зарыбление местного пруда, выпустив мальков.

Глава города вручил награды победителям конкурса детского рисунка "Мой город цветущий". В нём участвовали юные петербуржцы от 10 до 13 лет. Девять стали призёрами, ещё двое отмечены спецрешением жюри. На рисунках — сады, скверы и парки Петербурга в период весеннего цветения.

Сегодня по традиции Петербург проводит День благоустройства. Тысячи ленинградцев-петербуржцев вышли в парки, скверы, свои дворы, чтобы привести наш город в порядок. Люди приходят целыми семьями, ведь работать вместе на благо города — лучший способ передать детям нашу любовь к Петербургу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Он отметил, что Купчинский сквер не случайно стал центральной площадкой. "Комфорт и уют в городе" — один из десяти приоритетов развития Петербурга до 2030 года. Благоустроенное общественное пространство на Белградской улице служит примером этого подхода. Губернатор напомнил, что раньше часть территории была заболочена, не хватало света и скамеек. Теперь это современное место отдыха для всех поколений.

Александр Беглов подчеркнул, что история субботников продолжается уже больше века. Горожане бережно сохраняют эту традицию и наполняют её новыми смыслами. Губернатор и спикер ЗакСа также осмотрели мастер-класс по обращению с отходами от Невского экологического оператора.

Жители могли поиграть в стритбол и попробовать скандинавскую ходьбу. Кроме того, 87-летняя местная жительница пригласила Беглова осмотреть её "6 соток" — зелёный участок во дворе, где жильцы сами сажают цветы и кустарники. Глава города поручил коммунальным службам помогать петербуржцам в таких инициативах по благоустройству дворов и придомовых территорий.

