Сотрудники ГАИ задержали в Петербурге мигранта за взятку в 15 тыс. рублей

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге накануне ночью задержали 35-летнего мигранта, который попытался дать взятку правоохранителю.

На Парашютной улице полиция остановила автомобиль Geely Emgrand, в его салоне находился иностранный пассажир. При проверке документов мужчина заволновался, когда у него спросили о наличии оснований для законного пребывания в Северной столице. По этой причине приезжего пригласили в патрульную машину. Проверка показала, что он в России нелегально. Для урегулирования ситуации злоумышленник предложил стражу правопорядка 15 тыс. рублей, однако тот отказался, и мигранта задержали.

Деньги изъяли. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что привлечен к ответственности водитель, перевозивший пассажиров вне салона Mercedes в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти