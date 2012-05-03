AppStore разблокировал приложение Telegram

Американская технологическая компания Apple разблокировала иностранное приложение Telegram в своем магазине приложений. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы мессенджера. Ранее приложение через цифровой магазин App Store было недоступным для клиентов в ряде государств.
Приложение Telegram было восстановлено в App Store.
пресс-служба мессенджера
В информационном агентстве ТАСС журналисты уточнили, что приложение было невозможно скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер все еще работал.
Эксперты прокомментировали удаление сервисов VK из Google Play.
Фото: ТАСС
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