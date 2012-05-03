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AppStore разблокировал приложение Telegram
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AppStore разблокировал приложение Telegram

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В пресс-службе приложения указали на то, что цифровая площадка восстановила мессенджер для скачивания.

Американская технологическая компания Apple разблокировала иностранное приложение Telegram в своем магазине приложений. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы мессенджера. Ранее приложение через цифровой магазин  App Store было недоступным для клиентов в ряде государств. 

Приложение Telegram было восстановлено в App Store.

пресс-служба мессенджера

В информационном агентстве ТАСС журналисты уточнили, что приложение было невозможно скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер все еще работал. 

Эксперты прокомментировали удаление сервисов VK из Google Play.

Фото: ТАСС 

Теги: appstore, telegram, мессенджер, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости России,

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