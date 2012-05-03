AppStore разблокировал приложение Telegram

В пресс-службе приложения указали на то, что цифровая площадка восстановила мессенджер для скачивания.

Американская технологическая компания Apple разблокировала иностранное приложение Telegram в своем магазине приложений. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы мессенджера. Ранее приложение через цифровой магазин App Store было недоступным для клиентов в ряде государств.

Приложение Telegram было восстановлено в App Store. пресс-служба мессенджера

В информационном агентстве ТАСС журналисты уточнили, что приложение было невозможно скачать как минимум в российском, турецком и американском регионах. При этом установленный ранее мессенджер все еще работал.

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Фото: ТАСС