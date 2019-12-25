Эксперты прокомментировали удаление сервисов VK из Google Play

Это вновь поднимает важные вопросы цифрового суверенитета и работы российских IT компаний на мировом рынке.

В Google Play зачистили целую россыпь приложений из экосистемы VK: от почты и Дзена до Видео и Маруси. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", таким образом был продолжен тренд на удаление отечественных приложений в контролируемых Западом сервисов вслед за Apple.

Телеграмеры считают, что в таких условиях ни о какой равной конкуренции с Западом не может быть и речи, а западные IT платформы/ОС/соцсети, зачастую, выступают инструментом влияния и давления со стороны оппонентов России. Сейчас оправданием служат санкции и СВО, завтра будет что-то еще. Это вновь поднимает важные вопросы цифрового суверенитета и работы российских IT компаний на мировом рынке, подытожили эксперты.

С первым, все относительно неплохо – своих приложений и экосистем в России много, а скачать их, несмотря на давление Google, можно в том же RuStore (проблемы будут разве что у любителей техники Apple). Со вторым все сложнее – пространство для продаж у наших разработчиков сокращается, придется активнее работать на менее ангажированных рынках Глобального Юга через их магазины приложений. Которые, как и RuStore,с трудом конкурируют с гигантами в лице ApStore и Google Play. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что РФ и Индия намерены подписать меморандум в сфере грузоперевозок по Севморпути.

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