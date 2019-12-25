СКА подписал пробный контракт с сыном главного тренера Игорем Ларионовым

27-летний форвард Ларионов остаётся в СКА на испытательном сроке.

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал пробный контракт с 27-летним нападающим Игорем Ларионовым. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев 6 августа. Форвард, являющийся сыном главного тренера команды Игоря Ларионова, продолжит выступления за клуб на испытательных условиях.

В прошлом сезоне Ларионов провёл за СКА 24 матча, в которых набрал 6 очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге он сыграл 151 матч за три клуба — СКА, "Торпедо" и "Куньлунь". Статистика игрока включает 22 заброшенные шайбы и 57 результативных передач.

Пробный контракт позволит клубу и игроку оценить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.

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