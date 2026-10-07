Захарова: в центре Европы происходит ледовое побоище с безоружными детьми

В МИД России оценили молчание европейских защитников прав человека о ситуации во Франции с силовым подавлением протестов школьников.

В Москве объявили, что мало беспокоены ситуацией во Франции, где в эти дни проходят массовые протесты школьников и студентов. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что единственным тревожным звонком в этой истории является молчание руководства Елисейского дворца по тому, какие действия предпринимают местные полицейские в отношении несовершеннолетних граждан. Дополнительно сотрудница МИД РФ указала на безмолвие главы верховной дипломатии и политики безопасности Каи Каллас, а также коллективного Брюсселя и представителей Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Полиция вчера не просто трамбовала, а месила своих детей. У них в центре Европы проходит просто ледовое побоище с безоружными детьми! А где Кая Каллас? Кто-нибудь может ее разбудить, ткнуть палкой или позвонить в звоночек? Или просто сказать ей на ухо "Россия", может быть, она на это как-то возбуждается? Где они все из своих Брюсселей и ПАСЕ? Это их звёздный час. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представитель МИД отметила, что методы французских силовиков ей сложно назвать "задержанием". Она охарактеризовала их как "натуральное побоище".

Захарова назвала иноагентов кикиморами и оборотнями на балу Воланда.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik