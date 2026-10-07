В МИД России объяснили, почему иноагенты молчат о происходящем столкновении полиции со школьниками во Франции.

В Москве назвали иностранных агентов, которые извращают информацию о России, кикиморами и оборотнями на балу одного из главных персонажей литературного романа "Мастер и Маргарита" повелителя сил Тьмы Воланда. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что внутреннее состояние иноагентов отражается на их внешнем облике. По ее мнению, эти лица каждый день строят гримасы, "обхихикивают и обхахатывают" происходящие события., а также превращают настоящие трагедии в фарс. Она добавила, что иноагенты не видят фактов и реальности, так как живут в своем в сюрреалистическом мире.

Кто-то должен все, что происходит и произносится в нашей стране извращать, опять же, не могу не вернуться к отъехавшему иноагентскому сообществу и отъехавшему во всех смыслах, которое извращает каждое слово. Это же кикиморы и лешие! Они похожи на оборотней! Даже то, в каком обличии они все представлены, это какой-то костюмированный бал Воланда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik