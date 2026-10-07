Захарова прокомментировала фейк про русского и украинца на борту Flydubai

В МИД России призвали доверять только официальным источникам информации, а не слушать вбросы.

Фейк-ньюс о том, что конфликт на борту пассажирского рейса авиакомпании Flydubai "Дубай - Тель-Авив" произошел между пилотами из России и Украины, преподал прекрасный урок мировой общественности о том, как нельзя поддаваться на такие вбросы. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что в информационном пространстве в контексте произошедшего события люди начали обсуждать все, что угодно, но только не самое необходимое. Мария Захарова заметила, что говорит об отсутствии у них желания того, чтобы ситуация разрешилась с минимальным ущербом.

Мне кажется, это был прекрасный всем урок, и, слава Богу, благополучно закончился, как нельзя поддаваться на первые вбросы. Потому что информационных охват был моментальный. Это было информационное ковровое покрытие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что гражданский лайнер Flydubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Спустя некоторое время самолет экстренно приземлился на территории Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили информацию о том, что между пилотами произошла драка во время рейса. СМИ добавили, что один из летчиков ранил второго ножом. Мужчин якобы хотел устроить авиакатастрофу. Также корреспонденты писали о том, что пострадавший капитан — гражданин ОАЭ, а нападавший второй пилот - гражданин Омана.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik