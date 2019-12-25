В России оценили столкновения школьников с полицией во Франции.

В Москве поинтересовались у Парижа про "права человека" на фоне западных сообщений о столкновениях полиции со старшеклассниками, вышедшими во Франции на мссовые протесты. Соответствующей информацией с общественностью поделилась с подписчиками собственного Telegram-канала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны прокомментировала инфорсацию, полученную журналистами из новостного агентства AFP со ссылкой на данные французского МВД о том, что 6 октября в шествиях несовершеннолетних граэжан по всей европейской стране участие приняли 256 тысяч человек.

Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышуКаю Каллас и остальных обитателей "прекрасного сада" - подайте голос. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс. Сейчас они распространились по стране. Участники движения выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и поднимают другие проблемы в сфере обрзования. В отдельных случаях протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Захарова иронично ответила на слова Макрона о потере ЕС дешёвого газа из РФ.

Фото: МИД России