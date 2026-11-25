Киевский режим продолжит без всякого снисхождения "доить" и шантажировать европейских союзников. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила аудитории, что Владимир Зеленский знает, какие преступления совершают местные власти, но обвиняют по всем Москву.

Западникам никакого снисхождения ждать от него не приходится, он будет общаться с ними жестче, чем с остальными. Потому что за ними силы нет - а силы нет, потому что там правды нет. Он будет их "доить" так, как "доят" обычно тех, кого шантажируют.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ