Петербурженка предлагала изделия с образами Карлсона, а также Собаки и Волка из мультфильма "Жил‑был пёс".

Московский районный суд вынес решение по делу о нарушении авторских прав и обязал предпринимательницу выплатить компенсации киностудии "Союзмультфильм" за реализацию сладостей с изображениями известных мультипликационных героев.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, поводом для разбирательства стала продажа кондитерских изделий через интернет‑ресурс ответчицы. На своем сайте она предлагала товары с образами Карлсона, а также Собаки и Волка из мультфильма "Жил‑был пёс". Исключительные права на этих персонажей принадлежат АО "Киностудия „Союзмультфильм"", а право на их использование по лицензии — ООО "Союзмультфильм". При этом студия никаких разрешений предпринимательнице не предоставляла.

Суд встал на сторону правообладателей и удовлетворил исковые требования. В пользу АО "Киностудия „Союзмультфильм"" с кондитера взыскали 10 тыс. рублей в качестве компенсации и 4 тыс. рублей — госпошлина. ООО "Союзмультфильм" получило 14 тыс. рублей компенсации, а также 5 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с фиксацией нарушения.

Ранее мы сообщали, что в Москве кондитер заплатила полмиллиона за использование синего трактора на пряниках.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)