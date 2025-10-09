"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру по мотивам "Простоквашино"

В компании рассказали о появлении в доступе для малышей "Почемучки 2".

Российская киностудия "Союзмультфильм" совместно с разработчиком видеоигр "КБ Продакшн" презентовали общественности новую образовательную мобильную игру "Почемучка 2". Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы компании. Известно, что проект создавался для малышей в возрасте от трех до пяти лет и реализован при поддержке Института развития интернета. Игра выпущена по мотивам мультсериала "Простоквашино". В обновленной версии находится 53 мини-игры для детей. Пользователи смогут узнать факты по различным сферам жизни: кулинарии, принципах работы техники и транспорта, природных явлениях, вопросах гигиены и экологии.

Мы уверены, что продолжение повторит этот успех. Это не просто обучающая игра: знакомые и любимые герои "Простоквашино" создают особую атмосферу, которая объединяет детей и взрослых за совместным досугом. Владимир Чибисов, коммерческий директор "Союзмультфильма"

В "Союзмульфиьме" добавили, что предыдущие совместные проекты показали хорошие результаты. Первая часть игры "Почемучка" набрала более полутора миллионов утановок на территории страны.

Фото: Вконтакте / Союзмультфильм