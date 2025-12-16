В Санкт-Петербурге к месту пожара в ангаре, расположенном недалеко от Финляндского вокзала, направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
В составе поезда имеется 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" в настоящее время нет.
Напомним, возгорание в здании на Минеральной улице в Калининском районе произошло днём 8 июня. Огонь охватил металлическое и кирпичное строение по всей площади. По данным МЧС, пожар локализован на 400 квадратных метрах, частично обрушилась кровля. Прокуратура проводит проверку.
Пожарный поезд направили к горящему ангару у Финляндского вокзала
Фото: МЧС Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все