Для тушения пожара в Калининском районе привлекли состав Октябрьской железной дороги. В его резерве 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. Угрозы объектам РЖД нет.

В Санкт-Петербурге к месту пожара в ангаре, расположенном недалеко от Финляндского вокзала, направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В составе поезда имеется 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. В пресс-службе подчеркнули, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" в настоящее время нет.

Напомним, возгорание в здании на Минеральной улице в Калининском районе произошло днём 8 июня. Огонь охватил металлическое и кирпичное строение по всей площади. По данным МЧС, пожар локализован на 400 квадратных метрах, частично обрушилась кровля. Прокуратура проводит проверку.

Пожарный поезд направили к горящему ангару у Финляндского вокзала

Фото: МЧС Санкт-Петербурга