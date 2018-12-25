Благоустройство дворов в Петербурге подорожало на 50% за четыре года

Девелоперы продают картинку, а собственники платят.

За последние четыре года затраты на благоустройство дворов в новых жилых комплексах Петербурга выросли на 30–50%. Девелоперы всё чаще включают в проект не просто квартиры, а полноценную среду: взрослые деревья, игровые зоны, спортплощадки, перголы, фонтаны. Но после заселения эта картинка переходит в ведение управляющих компаний и собственников, и далеко не всегда дорогой дизайн переживает первые годы эксплуатации, пишет ДП.

Малые архитектурные формы сегодня стали частью маркетинга. В комфорт-классе двор помогает выделиться среди конкурентов, в бизнес- и премиум-сегментах он работает на позиционирование наравне с архитектурой. По оценкам рынка, премиальное благоустройство может стоить 25–40 тыс. рублей за квадратный метр территории. Но чем выше стоимость при строительстве, тем острее вопрос сохранения качества после заселения.

С сентября 2024 года минимальная гарантия на объект долевого строительства составляет три года. Но она не покрывает износ и ежедневное содержание — только дефекты монтажа и строительства. Уборка, покраска, смазка механизмов, уход за растениями ложатся на управляющую компанию и собственников с первого дня. Если двор находится на земле МКД, он входит в общее имущество, и расходы несут владельцы квартир. Если площадка на муниципальной земле — ответственность у города.

Наиболее затратны нестандартные элементы: авторские комплексы, арт-объекты, фонтаны. Для серийной качели можно найти запчасти, а уникальную башню иногда невозможно отремонтировать без отдельного проекта. По оценке УК "Легенда Комфорт", только содержание озеленения может обходиться от 700 тыс. до 3 млн рублей в год в зависимости от площади и состава растений.

Детские и игровые площадки требуют регулярных проверок безопасности. Если выявлен опасный дефект, доступ ограничивается до устранения. При отсутствии денег оборудование проще демонтировать — это дешевле, чем ремонтировать без бюджета. Передача площадки муниципалитету требует оформления земли и средств на содержание, и на практике сложный игровой комплекс через несколько лет может уступить место простому. Газоны и деревья легче встроить в регулярную эксплуатацию, но авторский сад требует профессионального ухода. Если тариф не покрывает расходы, УК начинает упрощать ландшафт: сложные растения заменяют устойчивыми, цветники — газоном.

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Фото: freepik