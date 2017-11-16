Строительство транспортной развязки в Кудрово вышло на новый этап

Уже выполнены работы по переустройству инженерных сетей, переключены сети электроснабжения и связи.

В Кудрово продолжается активное строительство транспортной развязки. Об этом рассказали в дорожном комитете Ленобласти 14 ноября.

Уже выполнены работы по переустройству инженерных сетей, переключены сети электроснабжения и связи. В настоящее время возводят подземный пешеходный переход, также идет устройство переходно-скоростных полос на Мурманском шоссе.

До конца 2025 года подрядчик переключит движение автомобилей и пешеходов с Промышленной улицы на Кудровский проезд.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти