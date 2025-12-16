В Петербурге призвали пересмотреть подготовку IT‑кадров из‑за быстрого развития ИИ

Глава комитета по труду Василий Пониделко заявил, что искусственный интеллект уже полностью пишет программный код. Вузы продолжают выпускать специалистов, которые могут остаться без работы.

На VI Всероссийской конференции "Кадровая работа и охрана труда в научных и образовательных организациях высшего образования" председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко призвал вузы немедленно перестроить подготовку IT-специалистов. По его словам, искусственный интеллект развивается слишком стремительно.

Чиновник пояснил, что сегодня нейросети уже на 100 процентов способны писать программный код. В связи с этим он выразил обеспокоенность: учебные заведения продолжают выпускать людей, которым затем будет некуда пойти работать. Пониделко подчеркнул, что заниматься этой проблемой необходимо уже сейчас.

Он также обратил внимание на скорость развития технологий. Если ещё недавно нейросеть ошибалась в изображениях лиц, рисуя шесть пальцев, то сегодня её работа практически неотличима от человеческой, в том числе в дубляже и озвучке.

Изучение английского языка в 5-7-х классах сократят до 2 часов в неделю.

Фото: Piter.tv