Специалисты кадровых агентств Петербурга рассказали, что ищут соискатели в компаниях

Главным фактором при выборе работы остается зарплата, но для специалистов не менее важны стабильность и надёжность компании.

В Петербурге обсудили, что ищут соискатели в компаниях и ключевые тренды в HR. Эти вопросы подняли в ходе стратегической сессии "Кадры в строительной отрасли: стратегии взаимодействия и пути преодоления кадрового дефицита". В обсуждении участвовали представители профильных комитетов Петербурга и Ленинградской области, кадровых агентств и профессиональных объединений, сообщил портал "Строительный Петербург".

Эксперты отметили, что главным фактором при выборе работы остается зарплата, но для молодых специалистов не менее важны стабильность и надёжность компании, а также насколько реальные условия труда соответствуют обещаниям в вакансии

Также для соискателей важно ДМС и условно-гигиенический фактор. Этот запрос озвучивают кандидаты разных возрастов. Также они обращают внимание на комфортные условия труда, наличие собственных блоков питания и зоны отдыха.

По словам руководителя отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерины Скляренко, молодёжь хочет пробовать себя в разных функциях, не уходя из компании. Поэтому для их удержания, как отметила эксперт, компаниям нужно предлагать внутренний гибкий найм.

Руководители компаний, конечно, эту тенденцию времени тоже учитывают. И здесь внутри компании, например, существует возможность для офисных сотрудников перекрывать смены среди рабочих. Такой вот внутренний гибкий найм, и таким образом можно закрывать какие-то рабочие специалистов, в том числе за счет свободного времени, который есть у офисных сотрудников. Либо предлагать возможности перехода из подразделения в подразделение Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу

Также специалист подчеркнула, что работодатели должны транслировать ценности компании и создавать комфортную атмосферу в коллективе. Существует много инструментов для решения кадровой проблемы, но каждая компания должна выбрать те, которые подходят именно ей.

Ранее мы сообщали, что в строительной отрасли Петербурга зафиксировали дефицит кадров, несмотря на рост зарплат.

Видео: портал "Строительный Петербург"