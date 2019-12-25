Петербургские работодатели увеличили число вакансий: сильнее всего вырос спрос на педагогов и рабочих

Наиболее заметный рост зафиксирован в сфере науки и образования.

Работодатели Санкт-Петербурга в июне стали активнее искать сотрудников сразу по нескольким профессиональным направлениям. Как сообщает портал "Петербург2" со ссылкой на данные hh.ru, общее число новых вакансий за последний месяц выросло на 4%, а лидерами по темпам прироста стали сферы образования и рабочих специальностей.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сфере науки и образования. За месяц компании разместили около 2,3 тысячи вакансий — это на 25% больше, чем месяцем ранее. Второе место занял рабочий персонал: количество предложений увеличилось на 11%, превысив 12,4 тысячи вакансий. Замыкает тройку высший и средний менеджмент, где спрос вырос на 8%.

Также работодатели стали чаще искать сотрудников в розничной торговле, транспорте и логистике, гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере управления персоналом, страховании, строительстве и недвижимости, а также на производстве и в сервисном обслуживании.

Самые высокие зарплаты среди направлений с растущим спросом предлагают руководителям — в среднем около 150 тысяч рублей в месяц. В строительстве и недвижимости работодатели готовы платить около 112,4 тысячи рублей, в транспортной отрасли — 110,6 тысячи, а в производстве — 108,8 тысячи рублей.

Рабочим специалистам и сотрудникам страховой сферы предлагают в среднем по 100 тысяч рублей. Специалисты по управлению персоналом могут рассчитывать примерно на 91,6 тысячи рублей, сотрудники гостиниц, ресторанов и туристической отрасли — на 80 тысяч рублей. В розничной торговле средняя предлагаемая зарплата составляет 75,7 тысячи рублей, а в сфере науки и образования — около 70 тысяч рублей.

Тем временем в Петербурге стартовали съемки нового фильма "Иван расправил плечи". Картина расскажет историю молодого человека, которому предстоит найти свой жизненный путь. Главным местом действия в фильме станет известный Кировский завод.

Фото: Piter.tv (архив)