Горячую линию для поддержки молодых педагогов запустят в Петербурге

Вопросы от специалистов могут касаться различных профессиональных конкурсов и адаптации в профессии.

В России планируется запустить горячую линию для обращений начинающих учителей. Как сообщил ТАСС член Всероссийского общества наставников-просветителей Петербурга Алексей Чибитько, проект стартует в Северной столице.

Вопросы от специалистов могут касаться различных профессиональных конкурсов и адаптации в профессии. В дальнейшем опыт работы линии в Петербурге планируют масштабировать на другие регионы страны.

Это не единственная мера поддержки: Минпросвещения ранее запустило сервис по оперативному поиску работы для учителей по номеру 8-800-200-91-85 (звонок бесплатный по будням). Кроме того, с 1 сентября молодые специалисты начнут получать поддержку наставников в течение первого года работы согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее Дрозденко оценил работу программы "Земский учитель" в Ленобласти.

Фото: из личного архива Алексея Чибитько