Дрозденко оценил работу программы "Земский учитель" в Ленобласти

Переезд специалистов намечен на август, а уже в сентябре новички получат ключи от служебного жилья и миллион рублей на нужды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил проект "Земский учитель" в 47-м регионе. Он сообщил, что в сентябре текущего года в школы Ленобласти придут 18 новых педагогов.

По словам главы региона, все учителя прошли конкурсный отбор по программе. Переезд специалистов намечен на август, а уже в сентябре новички получат ключи от служебного жилья и миллион рублей на нужды. С момента запуска программы "Земский учитель" в ленинградские школы пришли 37 педагогов, а с 2024 года регион дополнительно финансирует шесть мест.

Губернатор подчеркнул, что настоящим показателем эффективности программы является личный опыт и мнение педагогов, которые уже давно переехали в 47-й регион. В качестве примера он привел историю Сергея Филатова, который сменил московский ритм на тишину сельских дорог, устроился в Ущевицкую начальную школу и стал призером муниципального этапа конкурса "Учитель года", а также председателем молодежного совета. Также глава региона рассказал о Ларисе Горбачевой: она приехала в Ленобласть из Иркутской области еще в 2021 году, нашла там вторую родину и сейчас преподает русский язык и литературу в Старопольской школе.

Дрозденко заявил, что читает эти судьбы с радостью, так как у людей складывается жизнь не только у школьной доски, но и за пределами работы. По его мнению, школа получила первоклассные кадры, а дети — любимого наставника и интерес к знаниям. Глава 47-го региона добавил, что именно в связке человека и региона должна работать программа "Земский учитель". Он пригласил учителей со всей страны приезжать в область, подчеркнув, что их ждут здесь не просто рабочие места, а новые возможности и признание.

Ранее мы сообщили о том, что педагог из Петербурга Алексей Чибитько стал лицом федеральной кампании "Учитель навсегда".

Фото: МАКС / Александр Дрозденко