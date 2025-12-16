Педагог из Петербурга Алексей Чибитько стал лицом федеральной кампании "Учитель навсегда"

Именно семейные ценности вдохновили Алексея на создание пространства, где каждый ребёнок может раскрыться.

Педагог из Петербурга Алексей Чибитько, учитель начальных классов школы № 93 Пушкинского района, стал главным героем федеральной рекламной кампании "Учитель навсегда". Этот статус он получил после того, как в 2025 году вошёл в тройку лучших педагогов страны и стал призёром Всероссийского конкурса "Первый учитель", пишет spb.aif.ru.

Алексей работает в школе со дня её открытия в 2015 году. За десять лет он прошёл путь от студента-практиканта до заместителя директора по учебно-воспитательной работе и наставника для молодых коллег. Под его руководством школа превратилась в один из ведущих образовательных комплексов не только района, но и всего города.

Чибитько окончил Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы и Педагогический колледж № 4. Сочетание психологического и педагогического образования стало основой его уникального подхода к обучению. Он признаётся, что выбор профессии был неслучаен: его мама была учителем начальных классов, а дедушка – историком. Именно семейные ценности вдохновили Алексея на создание пространства, где каждый ребёнок может раскрыться.

В послужном списке Чибитько – призёр конкурса "Первый учитель" (2025), лауреат конкурса "Педагогический дебют" в номинации "Педагог-наставник" (2025, 2026), член Совета наставников при Министерстве просвещения РФ, советник министра просвещения Сергея Кравцова. Коллеги отмечают его редкую способность говорить о сложных вещах просто и живо, а родители учеников благодарят за то, что он смог пробудить у детей неподдельный интерес к истории и учёбе.

История Алексея Чибитько отражает растущий престиж профессии учителя в России. По итогам приёмной кампании 2025 года конкурс на бюджетные места в педвузах составил 12 человек на место. В Петербурге четверть учителей – молодые специалисты до 35 лет, а ежегодный приток новых кадров превышает 800 человек. Конкурс в РГПУ им. А.И. Герцена на некоторые программы бакалавриата достигал почти 58 человек на место.

Алексей Чибитько: "Когда урок становится приключением, дети начинают стремиться к знаниям".

Фото: Предоставлено организаторами