Алексей Чибитько: "Когда урок становится приключением, дети начинают стремиться к знаниям"

Ежегодно 5 октября в России отмечается День учителя – это профессиональный праздник людей, которые вкладывают в свою работу не только знания, но и частичку сердца.

В преддверии важной даты Piter.tv поговорил с учителем начальных классов школы №93 Пушкинского района, лауреатом конкурса "Первый учитель" Алексеем Сергеевичем Чибитько. Педагог поделился своим видением профессии, рассказал о трудностях и радостях работы с детьми и объяснил, почему настоящая любовь к учебе начинается с атмосферы доверия и вдохновения.

– Алексей Сергеевич, что лично для вас означает праздник День учителя? Как вы привыкли его отмечать?

– День учителя для меня – это не просто дата в календаре, а настоящий праздник, который напоминает о важности профессии, выбранной осознанно и с душой. Это возможность выразить благодарность тем наставникам, которые помогли раскрыть потенциал, поверить в себя и найти свой путь в жизни. А еще этот день объединяет всех педагогов страны, дает почувствовать поддержку коллег и осознать значимость нашей общей миссии – формировать будущее поколение, передавая знания, умения и ценности, необходимые для счастливой и успешной жизни. Я привык встречать День учителя в теплой атмосфере, окруженный благодарными учениками и заботливыми коллегами. Обычно праздник начинается с небольших сюрпризов от учеников — стихов, песен или маленьких подарков, которые всегда вызывают улыбку на лице.



– Конкурс "Первый учитель" для вас — это признание вашей работы, стимул к развитию или ответственность перед учениками и коллегами?

– Для каждого участника конкурс "Первый учитель" может иметь свою особую значимость лично для него самого. Именно поэтому дать однозначный ответ непросто, ведь в этом случае пересекаются сразу несколько аспектов, которые оказывают влияние на восприятие конкурса. Если рассматривать его как призвание, то конкурс подчеркивает ту изначальную цель, с которой человек пришел в педагогику — желание учить детей, видеть их успехи, влиять на формирование личности учащихся. Здесь важно ощущение миссии, внутренней уверенности в значимости своей работы. С другой стороны, конкурс является мощным стимулом к развитию. Он заставляет задуматься над тем, насколько качественно организована образовательная деятельность, стимулирует искать новые формы и методы обучения, повышает уровень профессиональной компетенции. Участие в конкурсах такого рода способствует личностному и профессиональному росту, расширяет кругозор и опыт участников. И наконец, нельзя забывать про чувство ответственности перед учениками и коллегами. Участвуя в конкурсе, педагог осознает, что он представляет не только себя, но и всю команду педагогов, свою школу, район, мой любимый город Санкт-Петербург!

– Что явлется ключевым в формировании у ученика любви к учебе, особенно в первом классе?

– Ключевым моментом у любого обучающегося, будет ли он первоклассник или уже четвероклассник, является создание позитивной и комфортной атмосферы на уроках. Важно, чтобы ребенок чувствовал интерес и радость от процесса познания нового материала, а также ощущал поддержку учителя и одноклассников. Каждый ученик должен быть уверен, что ошибки – это естественная часть обучения, а не повод для осуждения или страха. Когда учебный процесс становится увлекательным приключением, наполненным добром, уважением и взаимным доверием, дети начинают искренне стремиться к знаниям, открывают для себя все новое и интересное.

– Что вы считаете самым сложным в работе с начальными классами – и как вы преодолеваете эти трудности?

– Трудный вопрос, но если задуматься – есть то, над чем я работаю уже много лет. Самым сложным в моей работе с младшими школьниками я считаю необходимость находить баланс между дисциплиной и свободой самовыражения детей, ведь важно создать условия, при которых ученики чувствуют себя комфортно, но при этом соблюдают порядок и правила поведения. Преодолевать эту сложность мне помогает гибкость подхода: я стараюсь использовать игровые формы работы, поощрять инициативу учеников, одновременно мягко направляя их внимание и усилия на учебные задачи. Взаимодействие с детьми превращается в творческий поиск оптимального сочетания строгости и доброжелательности, где успех зависит от интуиции, терпения и искренней заинтересованности в каждом ребенке.

– Чем для вас измеряется успех в работе с младшеклассниками – важны оценки или "горящие глаза"?

– Успех моей работы виден по обратной связи от ребят. Если обучающиеся увлечены, активно участвуют в учебном процессе, задают вопросы, проявляют интерес к знаниям — это и есть главный показатель того, что моя работа приносит плоды. Именно сияющие радостью и любопытством глаза моих учеников свидетельствуют о том, что они растут любознательными, уверенными в себе личностями, а значит, я двигаюсь в правильном направлении.

– Как вы относитесь к новым цифровым инструментам в образовании, какие используете лично?

– Я положительно отношусь к новым цифровым инструментам образования, так как считаю их мощным ресурсом, способствующим повышению эффективности обучения и развитию креативности учащихся. Лично я активно использую различные платформы и приложения: например, искусственный интеллект для организации учебного процесса и взаимодействия с учениками; вики-сервисы и облачные хранилища для совместного создания учебных материалов; автоматические проверочные системы и онлайн-тесты для объективной оценки знаний. Также мне нравится использовать интерактивные образовательные игры и симуляции, которые помогают сделать занятия более увлекательными и вовлекающими. Эти инструменты позволяют разнообразить образовательный процесс, адаптировать его под индивидуальные потребности каждого ученика и существенно расширить доступ к информации.

– Какое послание вы бы адресовали молодым людям, которые намерены выбрать профессию учителя?

Учитель – это не просто работа или профессия, а призвание, которое требует большого сердца, терпения, мудрости и готовности постоянно учиться самому. Вместе со знаниями ты передашь ученикам свои ценности, любовь к жизни и стремление быть лучше каждый день. Твоя задача — вдохновлять молодых людей на поиск истины, пробуждать интерес к познанию мира и поддерживать их на пути становления личностью. Будучи учителем, ты будешь играть ключевую роль в формировании будущего общества. Именно от тебя зависит, какими людьми станут твои ученики, каким образом они будут воспринимать мир и действовать в нем. Учителем быть непросто, но вместе с тем невероятно важно и почетно. Тебе предстоит стать другом, наставником и опорой одновременно. Быть готовым к тому, что твоя работа будет оцениваться не только успеваемостью учеников, но и теми качествами, которые ты сможешь привить им за годы учебы. Ты станешь свидетелем того, как раскрываются таланты, рождаются идеи и формируются характеры. Это великая ответственность и огромное счастье. Так что если у тебя есть желание помогать другим развиваться, делиться своими знаниями и видеть результаты своего труда – смело выбирай путь учителя. Ведь именно благодаря таким людям мы движемся вперед, развиваемся и создаем лучшее будущее нашей Родины!

Фото: из личного архива Алексея Чибитько