Инвестпривлекательность Петербурга хотят повысить с помощью блогеров для Азии

В Законодательном собрании города заявили об интересе к сотрудничеству с компаниями из азиатских стран, особенно Индии и Китая. Инфлюэнсеры готовы подключиться при условии господдержки, но эксперты видят как потенциал, так и риски.

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность привлечения блогеров для повышения инвестиционной привлекательности города за рубежом. Как заявили в Законодательном собрании, в сотрудничестве особенно заинтересованы компании из азиатских стран, включая Индию и Китай. Ожидается, что это также может положительно повлиять на рост иностранного туристического потока.

Городские инфлюэнсеры выразили готовность участвовать в процессе, но при условии дополнительной поддержки со стороны государства. В частности, они попросили предоставить возможность минимизировать затраты на создание контента. Эти вопросы обсуждались в ходе встречи блогеров с парламентариями. Среди других инициатив — создание креативного хаба Петербурга, рабочей группы с участием блогеров, а также формирование специальной платформы для прямого взаимодействия с законодателями, пишет BFM.

Член комиссии по инвестициям городского ЗакСа Наталия Астахова отметила, что любое нововведение интересно, но нужно посмотреть, как оно будет работать на практике. По ее словам, всё зависит от того, какой блогер участвует в продвижении. Если он востребованный, аудитория прислушается к его мнению, и это даст эффект. Если же речь идет просто об освоении бюджетных средств, результата не будет. Депутат подчеркнула, что важна подача материала: чтобы доносить информацию для людей с другой ментальностью и интересами, необходимо очень хорошо знать особенности страны. Здесь требуется особая образованность, которой, к сожалению, блогеры обладают не в полной мере.

Это не первая попытка властей Петербурга наладить взаимодействие с онлайн-сообществом. В 2020 году сообщалось, что Смольный намерен закупить рекламу у блогеров за 6,5 миллиона рублей для усиления узнаваемости города в других регионах. Планировалось привлечь минимум 50 инфлюэнсеров для продвижения программ по пяти направлениям: спорт, новая туристская география, санаторно-курортные зоны и пригороды, семейный туризм и гастрономия.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин отметил, что здесь однозначно нужно знать аудиторию. Блогеры как раз понимают, какой контент требуется для привлечения внимания. По его словам, необходимо провести небольшое исследование, чтобы понять цели и запросы азиатской аудитории, которые будут меняться от страны к стране. Сафиуллин добавил, что хорошо, что об этом задумываются на уровне города, поскольку это мировой тренд. Крупные дестинации, например Дубай, проводили масштабные кампании в социальных сетях.

