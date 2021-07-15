В Душанбе стартовали Дни Петербурга в честь 35-летия побратимства

В состав петербургской делегации вошли представители органов власти, а также специалисты из сфер промышленности, торговли, образования, здравоохранения, молодёжной политики, туризма и культуры.

В Душанбе открылись Дни Петербурга, приуроченные к 35-летию установления побратимских связей между городами. Мероприятие организовано по инициативе губернатора Александра Беглова и председателя Исполнительного органа Душанбе Рустами Эмомали при поддержке посольства России в Таджикистане.

В состав петербургской делегации вошли представители органов власти, а также специалисты из сфер промышленности, торговли, образования, здравоохранения, молодёжной политики, туризма и культуры. Возглавил делегацию председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Программа визита началась с церемонии возложения цветов к памятнику Исмоилу Сомони – основателю таджикской государственности. В честь юбилейной даты на площади Дусти (Дружбы) было посажено памятное дерево.

В течение дня прошли отраслевые переговоры с руководством ключевых управлений Душанбе: образования, здравоохранения, по делам молодёжи и спорта, культуры и туризма. Кроме того, представители Петербурга посетили местные образовательные учреждения и предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг городов для поездок на июньские выходные.

Фото: Magnific (www.slon.pics)