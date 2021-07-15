На трассе "Кола" сбили лося: водитель скрылся

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Вечером 20 мая на 33-м километре трассы "Кола" произошёл наезд на лося. По информации 78.ru, после столкновения животное оказалось на обочине и продолжало биться в конвульсиях.

На место происшествия прибыли сотрудники "Охотнадзора". Они забрали пострадавшее животное и погрузили его в автомобиль. Водитель к этому моменту уже покинул место ДТП.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что лосенок, которого поймали в сквере на севере Петербурга, выпущен в Курортный район.

Фото: Magnific (wirestock)