Фестиваль пройдет с 21 по 24 мая 2026 года. Центральными темами станут Год единства народов России, Год петербургской культуры и 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина.

Книжный салон на Дворцовой площади объединил около 280 мероприятий. С 21 по 24 мая 2026 года в центре Петербурга пройдет XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон. Центральной темой предстоящего года станет Год единства народов России. В рамках фестиваля запланированы книжные премьеры, обсуждения классической и современной литературы, встречи с писателями и мероприятия, приуроченные к юбилейным датам российских авторов.

В пресс-службе Смольного рассказали, что для детей и родителей в павильоне Д с 11:00 до 20:00 каждый день будет подготовлена специальная программа.

Особое внимание в этом году будет уделено Году единства народов России, Году петербургской культуры и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. Организаторы активно готовятся к событию: создают выставочные пространства, оформляют павильоны и оборудуют площадки для презентаций и встреч с авторами.

