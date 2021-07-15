Востребованными профессиями в Петербурге стали продавцы и официанты

По итогам последнего месяца тройку лидеров на рынке труда Санкт-Петербурга составили менеджеры по продажам и работе с клиентами (свыше 4 тысяч вакансий), продавцы-кассиры и консультанты (3,2 тысячи), а также официанты, бармены и бариста (более 1,6 тысячи предложений). Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

В десятку наиболее востребованных также вошли повара, пекари и кондитеры (1,6 тысячи вакансий), бухгалтеры (1,5 тысячи), врачи (1,4 тысячи), администраторы (1,3 тысячи), водители и экспедиторы (1,3 тысячи), разнорабочие (1,2 тысячи), а также упаковщики, комплектовщики и маркировщики (1,1 тысячи).

Зарплатный тренд, однако, задали не лидеры спроса, а врачи. Их медианное предложение за год выросло на 18 процентов — со 100 до 118,1 тысячи рублей. На 16 процентов прибавили водители и экспедиторы (до 122,4 тысячи рублей), на 14 процентов — разнорабочие (до 90,6 тысячи рублей). Менеджеры, несмотря на высокую востребованность, показали рост лишь на 5 процентов, до 122 тысяч рублей.

