"Дипфейки могут разрушить репутацию": ИИ-эксперт положительно оценил запрет использования технологий в предвыборной агитации

Выборы пройдут в Петербурге в сентябре.

Дипфейки могут разрушить репутацию кандидата и подорвать доверие. Запрет использования "умных" технологий в предвыборной агитации в разговоре с Piter.TV положительно оценил ИИ-эксперт, цифровой художник, инженер-конструктор Игорь Багров. Он отметил, что эта мера – масштабная работа над кибербезопасностью и демократичностью процедуры.

Предвыборную кампанию можно сравнить с протоколом связи в системе "кандидат-избиратель", где дипфейки – вредоносная угроза подмены данных. Введение запрета – это не репрессивная мера против прогресса, а защита этого протокола обмена информацией. Противодействие применению дипфейков в ходе избирательного процесса – не просто борьба с отдельными фейками, а работа над кибербезопасностью и демократичностью процедуры. Игорь Багров, ИИ-эксперт, цифровой художник, инженер-конструктор первой категории

Напомним, что в мае в России ввели запрет на использование дипфейков в предвыборной агитации. Речь идёт о материалах с вымышленными изображениями, голосами и образами людей, которые созданы при помощи искусственного интеллекта. В горизбиркоме для выявления нарушений работает программа, способная обнаружить сгенерированные видео.

Дипфейки вносят такой параметр как "неопределённость" в информационную среду, и именно с этим параметром призваны бороться новые правовые нормы. Использование таких технологий способно нанести ущерб, к примеру, в виде прямой атаки на кандидатов, сфабрикованные компрометирующие материалы способны разрушить репутацию кандидатов за часы. С помощью имитации новостных сюжетов можно раздувать локальные темы до скандалов общенационального масштаба. Из-за вирусных распространений дипфейков избиратели могут начать сомневаться в подлинности даже реальных выступлений политиков. Игорь Багров, ИИ-эксперт, цифровой художник, инженер-конструктор первой категории

Кроме того, ранее избирательная комиссия Петербурга отказалась от использования цифровых кодов на участках. До этого их применяли для защиты записей с камер видеонаблюдения и подтверждения их подлинности.

В предстоящих выборах правом голоса обладают более 4 млн избирателей. Больше всего среди них жителей Невского, Выборгского и Приморского районов. В Петербурге откроют 1975 участков. Напомним, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму, Законодательное собрание, а также депутатов ряда муниципальных советов.

