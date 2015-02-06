Загрязнение воздуха диоксидом азота выявили в четырех районах Петербурга

Сотрудники ФГБУ "Северо-Западное УГМС" обнаружили превышения предельно допустимых концентраций диоксида азота в четырех районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рейтинг попали Василеостровский, Центральный, Петроградский, а также Красногвардейский районы.
Диоксид азота является одним из самых распространенных и опасных загрязнителей атмосферы. Его источником служат выбросы двигателей внутреннего сгорания и промышленных предприятий.
При этом специалисты в прошлом месяце не зафиксировали случаев сильного и экстремального загрязнения воздуха.
При этом в Северной столице установится тепло: днем воздух прогреется до +17 градусов.
