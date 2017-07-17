Петербургская академия СК отметила 10 лет со дня основания

Учебное заведение с первым юбилеем поздравил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что юридическая школа Северной столицы является одной из лучших в стране и продолжает традиции Александровской военно-юридической академии.

Глава города отметил, что юридическая школа Северной столицы является одной из лучших в стране. За десять лет она заняла важное место в системе юридического образования и продолжает традиции Александровской военно-юридической академии. Беглов вспомнил, как все начиналось и как было трудно. Он подчеркнул, что на сегодняшний день академия делает все возможное, чтобы создать достойные условия для подготовки очень нужных для страны кадров.

По словам Александра Беглова, Следственный комитет всегда стоял на защите интересов граждан. От профессионализма сотрудников зависят судьбы людей, их вера в закон и справедливость. Губернатор поблагодарил преподавателей и наставников академии и пожелал курсантам успехов.

Учебное заведение включает четыре факультета: подготовки следователей, криминалистов, научно-педагогических кадров и повышения квалификации. С 2020 по 2025 год академия выпустила 536 специалистов.

