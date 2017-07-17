Преступность среди иностранцев в Петербурге снизилась на 28%

Губернатор выступил на заседании Совета при полномочном представителе Президента в СЗФО. Он связал положительную динамику с усилением контроля в миграционной сфере и межведомственным взаимодействием.

В Санкт-Петербурге преступность среди иностранных граждан снизилась на 28,3 процента. Этот показатель стал результатом усиления контроля в сфере миграционной политики. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Северо-Западном федеральном округе, посвященном миграционной ситуации на территории округа.

Беглов подчеркнул, что неукоснительное соблюдение законодательства и налаженное межведомственное взаимодействие позволяют эффективно решать задачи в сфере государственной миграционной политики. В том числе обеспечивать потребности рынка труда без ущерба для общественной безопасности.

По словам губернатора, в работу с мигрантами вовлечены 27 городских ведомств, которые тесно взаимодействуют с региональными управлениями МВД и ФСБ. Правительство Петербурга подготовило "дорожную карту" по реализации концепции миграционной политики, а городское законодательство перестраивается под новые федеральные требования.

Беглов сообщил, что власти города вводят региональные ограничения в сфере занятости. На весь 2026 год продлен запрет на работу по патентам в такси и курьерской доставке. Освободившиеся вакансии замещаются гражданами России и стран Евразийского экономического союза.

Также регулярно проводятся масштабные рейды на крупнейших торговых площадках — в Апраксином дворе, на Калининской овощебазе и Сенном рынке. В прошлом году приняли более 12 тысяч решений о выдворении за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, отметил градоначальник, принимаются меры по повышению ответственности бизнеса. Главным направлением в этой работе Беглов назвал переход от стихийного к строго контролируемому привлечению иностранной рабочей силы под конкретные нужды. Работодатели будут лично отвечать за правовой статус каждого сотрудника.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец перегрыз провода зажигания мотоцикла, пытаясь угнать его. Фигуранту вменили ч. 1 ст. 166 УК РФ, он предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV