Женщина повредила автомобиль Volkswagen на проспекте Культуры

Росгвардейцы Калининского района задержали женщину, повредившую иномарку на проспекте Культуры. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел минувшей ночью.

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на шум во дворе. На месте сотрудники вневедомственной охраны установили, что нетрезвая злоумышленница повредила передний и задний бамперы машины Volkswagen, а также оторвала один из государственных регистрационных знаков.

Задержанную увезли в 17-й отдел. Сумма ущерба, причиненного 48-летнему автовладельцу, в настоящее время устанавливается.

