Женщина повредила автомобиль Volkswagen на проспекте Культуры
Сегодня, 17:05
Росгвардейцы Калининского района задержали женщину, повредившую иномарку на проспекте Культуры. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел минувшей ночью. 

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на шум во дворе. На месте сотрудники вневедомственной охраны установили, что нетрезвая злоумышленница повредила передний и задний бамперы машины Volkswagen, а также оторвала один из государственных регистрационных знаков. 

Задержанную увезли в 17-й отдел. Сумма ущерба, причиненного 48-летнему автовладельцу, в настоящее время устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина бросал цветочные горшки из окна квартиры на Большеохтинском проспекте. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

