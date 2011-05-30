Мужчина бросал цветочные горшки из окна квартиры на Большеохтинском проспекте

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали пьяного мужчину, бросавшего цветочные горшки из окна дома на Большеохтинском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 апреля сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о дебошире, который игнорировал замечания соседей. Наряд прибыл к адресу и задержал 39-летнего рецидивиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Его судили за разбой, мошенничество и вымогательство.

Фото: пресс-служба Росгвардии